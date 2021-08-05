Богомолы поселились в Нижегородской области из-за аномальной жары

«Богомолы достаточно плотно уже с десяток лет как обосновались в Нижегородской области. У нас есть факты, что есть богомолы и в Ветлужском районе, то есть они практически освоили всю область. Теперь это наш вид», — пояснил Асхат Каюмов, председатель совета НОД экологический центр «Дронт».

Однако стоит отметить, что появление животных, типичных для южных широт, свидетельствует о серьезных климатических изменениях в регионе. Богомолы безобидные животные и не вредят человеку и сельскому хозяйству. А вот клещи, которых из-за жары становится все больше, являются серьезной проблемой.

Богомолы могут укусить, но у них нет яда, и они не являются переносчиками опасных болезней. Поэтому если в вашей квартире появилось это необычное насекомое, стоит просто отпустить его на волю.

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Фото: pexels