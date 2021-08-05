Богомолы поселились в Нижегородской области из-за аномальной жары

Удивленные нижегородцы начали выкладывать в соцсети видео и фотографии с богомолами, которые перекочевали в Нижегородскую область из-за потепления.
Вчера днем, 4 августа, подписчица сообщества «Типичный Нижний Новгород» Анастасия Тарасова опубликовала в группе фотографии с насекомым.
«Вачский район. Сначала подумали, что листик!», – прокомментировала девушка.
Как оказалось, уже многие жители области лицом к лицу столкнулись с богомолами. В комментариях можно найти десятки фотографий насекомого от изумленных пользователей.
Тем не менее, специалисты считают, что богомолы для нашей области это уже не экзотика.
«Богомолы достаточно плотно уже с десяток лет как обосновались в Нижегородской области. У нас есть факты, что есть богомолы и в Ветлужском районе, то есть они практически освоили всю область. Теперь это наш вид», — пояснил Асхат Каюмов, председатель совета НОД экологический центр «Дронт».
Однако стоит отметить, что появление животных, типичных для южных широт, свидетельствует о серьезных климатических изменениях в регионе. Богомолы безобидные животные и не вредят человеку и сельскому хозяйству. А вот клещи, которых из-за жары становится все больше, являются серьезной проблемой.
Богомолы могут укусить, но у них нет яда, и они не являются переносчиками опасных болезней. Поэтому если в вашей квартире появилось это необычное насекомое, стоит просто отпустить его на волю.
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Фото: pexels
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