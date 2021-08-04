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Более 100 почетных зарубежных гостей посетят мероприятия к 800-летию Нижнего Новгорода

Помимо туристов из разных уголков России в Нижний Новгород приедет делегация из 9 глав дипломатических миссий иностранных государств. Они намерены посетить гала-шоу, посвященное 800-летию города, которое пройдет 21 августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

 

 

  • автор фото — Никита Духник

Для всех иностранных гостей, которых будет более 100, планируется индивидуальная программа посещения Нижнего Новгорода с осмотром главных достопримечательностей города.

«Жителей и гостей Нижнего Новгорода ждет множество музыкальных, театральных, молодежных фестивалей. На протяжении 2021 года в области будут проходить разнообразные творческие, танцевальные конкурсы и спортивные мероприятия, организаторами и участниками которых в том числе выступят наши зарубежные регионы-партнеры», — подметила директор департамента внешних связей Ольга Гусева.

Кампания по приглашению заграничных гостей на празднование юбилея развернулась еще в 2020 году. К сожалению, не все приглашенные смогут приехать на праздник, однако они уже направили видеопоздравления в адрес губернатора области Глеба Никитина и всех нижегородцев.

Делегации разделили на разные категории: Very VIP (главы государств), VIP (главы регионов-партнеров и дипломатических представительств зарубежных государств, руководители зарубежных органов власти), VIP Light (сотрудники дипломатических представительств, сотрудники зарубежных органов власти, представители деловых кругов) и стандарт (деятели культуры и искусства, сопровождающие лица).

Кроме того, всем гостям города, которые собираются посещать мероприятия к 800-летию, нужен «Мультипасс 800». Получить его можно только при наличии прививки или отрицательного ПЦР теста.

 

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