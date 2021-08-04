Нижегородцы и гости города смогли прогуляться по обновленной площади Горького

Глава города Юрий Шалабаев отметил, что раньше площадь находилась в плохом состоянии. Нижегородцы тоже требовали благоустроить объект культурного наследия. Им также было важно, чтобы во время реконструкции оставили привычную планировку.

«В последние годы сквер на одной из главных площадей города находился не в лучшем состоянии. Сейчас здесь уложили брусчатку, сделали пандусы для людей с ограниченными возможностями, поставили лавочки, урны, заменили освещение, убрали провода в рамках проекта «Чистое небо», – отметил глава Нижнего Новгорода.

В сквере появились и новые украшения – белые конструкции с цитатами из произведений Максима Горького. В ночное время они подсвечиваются. Однако такое декоративное решение одобрили не все нижегородцы. Многие посчитали, что световые инсталляции смотрятся неуместно.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: архив пресс-служб