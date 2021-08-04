На Черниговской набережной Нижнего Новгорода могут появиться 13-этажные высотки

Еще в прошлом 2020 году начали обсуждать возможность реновации территории от Метромоста до Молитовского моста. Тогда было предложено реализовать несколько проектов, которые включали в себя строительство жилых домов, детского сада, медицинских учреждений и конгресс-холла.

Сейчас планы немного поменялись. Застройщик хочет добиться разрешения на повышение этажности домов до 13. Таких высоток будет около 11. Согласно новому проекту, на Черниговской набережной появится фитнес-клуб, детский сад, апартаменты и жилые дома.

Компания АО «Черниговская набережная» заявляет, что им нет смысла строить 6-этажные здания, так как это будет финансово невыгодно из-за малых площадей.

Для решения данного вопроса был созван Архитектурный совет, где проект одобрили с условием, что небоскребы не будут выбиваться из общей концепции территории, а также закрывать панораму города.

Тем не менее, нижегородские активисты обеспокоены такими планами застройки. Высотные здания могут скрыть уникальный природный ландшафт. Компания обещает возместить это за счет создания зеленых скверов и дополнительного озеленения набережной.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: ООО «Реновация»