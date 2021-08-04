В Нижнем Новгороде отменили ограничения на посещение кинотеатров

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности». В регионе изменились правила посещения массовых мероприятий.
Изменения, вступающие в силу с 3 августа:
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кинотеатры открыты для посещения без ограничений
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несовершеннолетние смогут свободно посещать массовые мероприятия (театры, концертные залы, цирки, детские игровые комнаты), но только в сопровождении родителей, имеющих сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест
В случае посещения несовершеннолетними массовых мероприятий без сопровождения родителей им будет необходимо иметь с собой вышеуказанные документы.
- массовые мероприятия (менее 500 человек) теперь не требуют предъявления вышеуказанных документов
«Мы провели консультации со специалистами Роспотребнадзора. Подобному изменению указа, конечно, способствует кампания по вакцинации. В последнее время поступило немало обращений от представителей бизнеса, связанных с введенными ограничениями. У организаций есть возможность контролировать соблюдение необходимых мер безопасности», — добавил Глеб Никитин.
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Фото: pexels
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