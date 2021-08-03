Глеб Никитин предложил убрать «Ложку вкуса» с Большой Покровской

Сейчас знаменитый памятник находится на Большой Покровской в сквере филологического факультета ННГУ. Большую ложку с оливкой установили в 2003 году по инициативе местного производителя майонеза.

Недавно губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прошелся по Большой Покровской вместе с мэром города Юрием Шалабаевым и заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Тогда они обратили внимание на скульптуру «Ложка вкуса» – единственный русский памятник, вошедший в топ-30 самых абсурдных арт-объектов мира.

Глеб Никитин назвал этот памятник отвратительным и предложил убрать его с главной пешеходной улицы города. Ректор ННГУ Елена Загайнова не поддержала эту инициативу, сказав, что туристы и жители Нижнего Новгорода часто фотографируются с памятником. Она предложила превратить ее в «Ложку знаний».

«Совсем убирать-то нельзя, перенести ее куда-нибудь. Как народ решит», — высказался Сергей Кириенко.

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Фото: find-rest.ru