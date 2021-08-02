Манеж в Нижегородском кремле открыли после реконструкции

Манеж построили в 1841 году. Сегодня оно превратилось в уникальное выставочное пространство в центре кремля. Первой в отреставрированном здании стала выставка — «Небесный Нижний».

В экспозиции представлены 340 экспонатов из музеев страны и частных коллекций, связанных с историей Нижнего Новгорода. Инклюзивная экспозиция поделена на несколько разделов и сопровождается тифлокомментариями, описанием шрифтом Брайля, а некоторые артефакты продублированы в объеме, чтобы незрячие люди могли их потрогать.

«В рекордно короткие сроки мы смогли вернуть жизнь в это пространство», — добавил глава региона Глеб Никитин.

Выставка будет работать до 8 ноября.

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