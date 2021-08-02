Запрет на посещение лесов в Нижегородской области сохранится до 6 августа

В связи с продолжительной аномальной жарой возросла вероятность возникновения ЧС. Специалисты прогнозируют увеличение очагов пожаров. Также есть риск распространения огня на населенные пункты, находящиеся рядом с лесополосой.

МЧС Нижегородской области настоятельно рекомендуют жителям быть осторожными и соблюдать правила безопасности, не посещать леса. Также запрещено жечь мусор и траву на дачных участках, бросать на землю бычки. Не следует оставлять на сильно освещенных местах легковоспламеняющиеся предметы: пластиковые бутылки, осколки стекла и так далее.

При обнаружении дыма и пожара следует незамедлительно вызвать пожарных.

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