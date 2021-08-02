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МЧС: в Нижегородской области в ближайшие часы пройдут ливни и град

Сегодня, 2 августа, в Нижнем Новгороде и Нижегородской области в ближайшие 1-3 часа пройдут сильные дожди с градом и ветром. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

 

Сообщается, что порывы юго-западного ветра будут достигать 18 метров в секунду и сохранятся в первую половину ночи на 3 августа.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, увеличением количества ДТП. Также, возможна активизация оползневых процессов. Не исключено обрушение ветхих конструкций и старых деревьев.

 

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Фото: pexels

 

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