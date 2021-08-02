Прокуратура Нижегородской области пытается добиться блокировки сайта с секс-работницами

Районный прокурор подал иск о запрете работы сайта «Страничка разврата и проституток», адрес которого всего на одну букву отличался от домена официального сайта Нижегородского областного правительства.
При переходе по ссылке открывался сайт в виде блога, где размещались статьи о «развлечении с проститутками и грамотном съеме», как указано в шапке сайта.
Суд рассмотрел заявление прокуратуры и принял решение об ограничении доступа к данному интернет-ресурсу. Судебное заседание назначено на 17 августа текущего года.
На сайте Нижегородского областного суда появилось сообщение о том, что доступ к сайту был ограничен.
«В рамках настоящего дела судом приняты меры предварительной защиты, которыми ограничен доступ к информации, размещенной в сети "Интернет" на страницах сайта с URL-адресом: http://goverment-nnov.ru, поскольку по мнению суда информация, размещенная на указанном сайте, посягает на общественную нравственность и здоровье населения, оправдывает противоправное поведение и свободна для всех пользователей сети “Интернет”», – прокомментировала объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Тем не менее, на данный момент сайт продолжает работать и открывается без каких-либо ограничений.
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Фото: pexels
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