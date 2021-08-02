Синоптики: в последний месяц лета в Нижний вернется жара — до +32 градусов

По сообщению синоптиков с 1 по 3 августа в Нижнем Новгороде ожидается аномально жаркая погода — до +32 градусов.

Кроме того, начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала какая температура ждет нижегородцев в последний месяц лета.

Так, по ее словам, средний показатель температуры в этом месяце — +15… +17 (на 2 градуса теплее, чем обычно). Также синоптики прогнозируют жаркие дни, когда столбики термометров поднимутся до +30 и выше.

Отмечается, что количество осадков будет в пределах многолетних значений — 55–75 миллиметров. На юге региона показатели будут меньше.

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