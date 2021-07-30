Движение по Нижневолжской набережной временно приостановят

Движение транспорта по Нижневолжской набережной — от улицы Широкой до Благовещенской площади, на Благовещенской площади и на площади Маркина — временно перекроют 31 июля с 00.01 до 23.59. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства.