Движение по Нижневолжской набережной временно приостановят

Движение транспорта по Нижневолжской набережной — от улицы Широкой до Благовещенской площади, на Благовещенской площади и на площади Маркина — временно перекроют 31 июля с 00.01 до 23.59. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Изменения муниципальных маршрутов:
- автобус А-5 проследует по Ильинской улице, улице Добролюбова, Зеленскому съезду в оба направления;
- автобусные маршруты А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут следовать в направлении площади Свободы – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, в направлении Канавинского моста – по улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;
- автобусы А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45 и 304 будет организовано в направлении улицы Минина – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова, в направлении Канавинского моста – по улице Пискунова, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;
- автобусный маршрут А-45 проследует в направлении улицы Минина – по улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова, в направлении площади Горького – по улице Пискунова, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького;
- автобусные маршруты А-71, А-95 проследуют по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице до остановки «Площадь Минина и Пожарского», в обратном направлении – от остановки «Площадь Минина и Пожарского» по Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;
- движение автобусного маршрута Т-87 будет сокращено до остановки «Стрелка».
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Фото: instagram.com/grandhotel_oka
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