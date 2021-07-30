Территорию Почаинского оврага облагородят в Нижнем Новгороде

Работы по облагораживанию территории начались на прошлой неделе. Ремонтом занимается строительная компания ООО «Вектор». Сейчас рабочие завершают восстановление ограждений на Зеленском съезде и улице Добролюбова.

«С прошлой недели на территории Почаинского оврага ведутся комплексные ремонтные работы. В настоящее время восстанавливается ограждение на пересечении Зеленского съезда и улицы Добролюбова. На первом этапе работ осуществлялась заливка бетонных столбов и парапетов. Сейчас устанавливаются сами конструкции ограждения. Работы, реализуемые подрядной организацией ООО „Вектор“, планируется завершить в течение двух недель», — сообщили в администрации Нижегородского района.

Кроме того, заброшенный участок вдоль оврага превратят в Почаинский бульвар, завершающийся смотровой площадкой с видом на Кремль. В «Центре 800» рассказали, что ремонт бульвара будет завершен к 15 августа.

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Фото: Анастасия Малышева