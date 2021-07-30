Поющий фонтан тестируют в нижегородском парке «Швейцария»

Фонтан находится в лесном массиве слева от центрального входа. По сообщению pravda-nn.ru, работу фонтана будут обеспечивать 19 насосов и 124 подводных светодиодных светильника. Глубина фонтана составляет 60 сантиметров.

Музыкальные композиции будут переключаться автоматически. Посетители парка смогут присесть на парапет фонтана и насладиться музыкой.

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