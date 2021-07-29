Памятник Дмитрию Донскому и Ефросинии появится в Нижегородском кремле к 800-летию города

Ранее проходило голосование за лучший эскиз нового монумента. Победителями стали ученики народного художника России Салавата Щербакова – супруги Ирина Макарова и Максим Батаев.

Также планируется открытие центра создания и сохранения русской семьи и сквера для молодоженов, где будут проводиться рождественские и пасхальные балы для многодетных семей и встречи молодых семейных пар.

Однако не все нижегородцы согласны с выбором исторических личностей для памятника. Многие считают, что нужно было выбрать семейную пару, которая бы ассоциировалась именно с Нижним Новгородом.

«При всем величии Дмитрия Донского его связь с городом очень косвенная. При этом фигура не вызывает споров и важна для всех. Просто именно в Нижнем нет смысла — лучше думать про местную фигуру. Кроме того, при Дмитрии были конфликты между Нижним и Москвой. Нижегородцы даже помогли Тохтамышу сжечь ее. Непростая была ситуация», — пояснил историк Алексей Гулевских.

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