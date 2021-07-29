Новые станции метро планируют открыть в Нижнем Новгороде к 2025 году

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью рассказал о планах продлить ветки нижегородского метрополитена. Если строительство начнется уже в этом году, то оно может завершиться к 2025 году.
На данный момент рассматривается продление двух линий: Сормовско-Мещерской до станции «Варя» и Починок, а также автозаводской — со строительством двух новых станций: «Оперный театр» и «Сенная».
На строительство новых станций потребуется приблизительно 55,5 миллиардов рублей.
Время начала строительства зависит от выделения инфраструктурного кредита. Губернатор области прогнозирует, что кредиты могут быть одобрены в ближайшие месяцы, к началу осени этого года.
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Фото: pexels
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