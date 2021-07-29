Вокруг озера Светлояр откроется новая экотропа

Сейчас Светлояр является единственным в Нижегородской области памятником природы федерального значения. В 2008 году окрестности озера вошли в состав природного парка «Воскресенское Поветлужье».

Маршрут «Сказки и были Светлояра» — покажет связь легенд об озере и научных исследований последних полутора столетий, расскажет, где они перекликаются, а где — противоречат друг другу.

Сбор участников на экскурсию по экотропе 2 августа в 10:00 на автостоянке у озера Светлояр. После экскурсии для участников приготовили чаепитие на туристической стоянке на реке Люнде.

Телефон для связи: 8−904−787−94−55.

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Фото: putidorogi-nn.ru