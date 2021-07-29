На Большой Покровской появится световой потолок за 11 миллионов рублей

Над Большой Покровской — от площади Минина до улицы Октябрьской — протянут световой потолок. Уже сейчас рабочие монтирует иллюминацию, ее подключат не позднее 5 августа.

Отмечается, что подобная световая иллюминация появится на улице Рождественской, площади Горького, Нижневолжской набережной, площади Ленина и Чкаловской лестнице. Монтаж запланирован на период с 28 июля по 5 августа.

Всего на световое оформление Большой Покровской выделено 10,9 миллионов рублей.

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