Детская зона в нижегородском парке «Швейцария» обустроена на 90%

Детский парк располагается между остановками «Тобольские казармы» и «Медицинская». На данном этапе рабочие завершают прокладывать тропинки, дорожки и переходы, а также занимаются озеленением территории. Ведется установка малых архитектурных форм (МАФов): качелей, горок, домиков для развлечения детей.

Все МАФы изготовлены из экологичных и долговечных материалов: дерево, экопластик, термобрус, массив лиственницы и оцинкованная сталь с порошковым покрытием.

«В основном детские парковые изделия изготовлены из дерева, что вписывается в общую концепцию парка “Швейцарии” – “близость к природе.”», — сообщается на странице парка в Instagram.

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Фото: Instagram «Парка Швейцарии»