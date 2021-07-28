Детская зона в нижегородском парке «Швейцария» обустроена на 90%

К 800-летию города откроется полностью обновленный парк «Швейцария». Детская зона уже почти полностью обустроена – здесь организовано 11 различных площадок. Об этом сообщили на странице парка в Instagram.
Детский парк располагается между остановками «Тобольские казармы» и «Медицинская». На данном этапе рабочие завершают прокладывать тропинки, дорожки и переходы, а также занимаются озеленением территории. Ведется установка малых архитектурных форм (МАФов): качелей, горок, домиков для развлечения детей.
Все МАФы изготовлены из экологичных и долговечных материалов: дерево, экопластик, термобрус, массив лиственницы и оцинкованная сталь с порошковым покрытием.
«В основном детские парковые изделия изготовлены из дерева, что вписывается в общую концепцию парка “Швейцарии” – “близость к природе.”», — сообщается на странице парка в Instagram.
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Фото: Instagram «Парка Швейцарии»
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