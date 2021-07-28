К юбилею Нижнего Новгорода выпустили транспортные карты в новом дизайне

Сегодня, 28 июня, в оборот поступил специальный тираж транспортных карт в новом дизайне. Для того, чтобы получить карту, необходимо, оплатить ее активацию (50 рублей) и пополнить на нужную сумму.

Как отметили в компании «Ситикард», сейчас безналичной оплатой проезда в нижегородском транспорте пользуется более 75% пассажиров.

Ранее сообщалось, что к юбилею Нижнего Новгорода Банк России выпускает в обращение памятные монеты.

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