К юбилею Нижнего Новгорода выпустили транспортные карты в новом дизайне

Компания «Ситикард» совместно с АНО «Центр 800» выпустила транспортные карты в новом дизайне к 800-летию Нижнего Новгорода. Они стали доступны жителям города с 28 июля.
Сегодня, 28 июня, в оборот поступил специальный тираж транспортных карт в новом дизайне. Для того, чтобы получить карту, необходимо, оплатить ее активацию (50 рублей) и пополнить на нужную сумму.
Как отметили в компании «Ситикард», сейчас безналичной оплатой проезда в нижегородском транспорте пользуется более 75% пассажиров.
Ранее сообщалось, что к юбилею Нижнего Новгорода Банк России выпускает в обращение памятные монеты.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.