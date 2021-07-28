Нижегородцы подметили историческую ошибку на новых лавочках

Задумка «Центра 800» состояла в том, чтобы установить на главных улицах города лавочки с фактами о достопримечательностях Нижнего Новгорода. Однако надпись на одной из лавочек возле дома № 28 по улице Большая Покровская сильно удивила нижегородцев. Там написано, что дом причта Покровской церкви строился целый век – с 877 по 1878. На самом же деле дом был построен всего за год – с 1877 по 1878 гг.

Подрядной организации уже сообщили об ошибке и обещали в скором времени ее исправить.

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Фото: vk.com/typical_nn