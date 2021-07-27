На Окской набережной в Нижнем Новгороде появится амфитеатр

На Окской набережной продолжаются работы по благоустройству.

Отмечается, что уже на 80% завершен монтаж уличного освещения, скоро начнут устанавливать малые архитектурные формы — скамейки, смотровые лестницы.

В ходе благоустройства на набережной у Канавинского моста появится амфитеатр, проход на верхнюю причальную стенку, где будет создан парк и променад до Стрелки.

Сейчас на территории прокладывают тропиночную сеть, благоустраивают газоны, красят ограждения вдоль берега. К 1 августа здесь появятся около 3 тысяч деревьев и кустарников, 10 тысяч квадратных метров газона.

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Фото: Instagram ИРГСНО