На Окской набережной в Нижнем Новгороде появится амфитеатр

На Окской набережной в Нижнем Новгороде продолжается благоустройство. Преображение пространства проходит под кураторством ИРГСНО. Вместо берегоукрепления у Канавинского моста создадут амфитеатр с видом на реку.
На Окской набережной продолжаются работы по благоустройству.
Отмечается, что уже на 80% завершен монтаж уличного освещения, скоро начнут устанавливать малые архитектурные формы — скамейки, смотровые лестницы.
В ходе благоустройства на набережной у Канавинского моста появится амфитеатр, проход на верхнюю причальную стенку, где будет создан парк и променад до Стрелки.
Сейчас на территории прокладывают тропиночную сеть, благоустраивают газоны, красят ограждения вдоль берега. К 1 августа здесь появятся около 3 тысяч деревьев и кустарников, 10 тысяч квадратных метров газона.
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Фото: Instagram ИРГСНО
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