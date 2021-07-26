Нижегородский аэропорт сменил название — «Стригино» заменили на «Чкалов»

31 мая 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам России имен великих людей. Нижегородская воздушная гавань уже два года официально носит название «Чкалов», однако вывеска появилась только недавно.

В список кандидатов входили — Козьма Минин, Иван Кулибин, Максим Горький, Валерий Чкалов, Петр Нестеров, Ростислав Алексеев, Николай Лобачевский, князь Георгий Всеволодович, преподобный Серафим Саровский, Милий Балакирев и Александр Голованов.

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Фото: социальные сети