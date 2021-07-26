Синоптики: на этой неделе в Нижний вернется жара — до +28 градусов

В понедельник, 26 июля, нижегородцев ожидает комфортная температура без осадков — воздух прогреется до +25 градусов. Западный ветер до 3,9 метров в секунду. Во вторник, 27 июля, воздух прогреется до +26 градусов, небо затянется облаками, дождей не будет. А в среду, 28 июля, утром ожидается безветренная погода, днем потеплеет до +27 градусов. Ближе к ночи пойдет небольшой дождь.

В четверг, 29 июля, весь день будет пасмурная погода. Температура воздуха — +23 градуса. В пятницу же, 30 июля, к середине дня воздух прогреется до +26 градусов. Ветер сменится на западный и будет дуть со скоростью 3,7 метров в секунду.

В выходные синоптики обещают нижегородцам жаркую и солнечную погоду — градусники покажут +28 градусов.

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