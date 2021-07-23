Ремонт пешеходного моста над Зеленским съездом к 800-летию Нижнего Новгорода полностью завершен

Во время реставрации была очищена старая краска, заменены ржавые детали моста, отремонтированы несущие элементы и блоки, заменено асфальтовое покрытие.

«Были восстановлены разрушенные участки бетона, выполнена гидроизоляция основания и стен, полностью заменено асфальтовое покрытие. Бетонное основание моста покрасили в белый цвет, а ограждающие конструкции — в черный», — пояснили в управлении делами регионального правительства.

Большая часть работы велась в ночное время, чтобы не затруднять движение транспорта на съезде.

На данный момент мост открыт для пешеходов.

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