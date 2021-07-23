Глеб Никитин дал свою оценку благоустройству города к 800-летию

Празднование юбилея Нижнего Новгорода начнется в середине августа, но строительство и благоустройство некоторых объектов еще не завершено. Губернатор прокомментировал ситуацию и ответил на вопросы местных жителей.
В интервью редактору NN.RU Никитин сделал акцент на том, что главное не скорость, а качество выполнения работы. Именно это будет в приоритете. Губернатор отметил, что многие проекты планировалось проводить в течение всего года, но в процессе сроки сократились, но не в ущерб качеству.
«На качестве делается приоритет. Как всегда бывает — приходится балансировать между качеством и сроками. Естественно, приоритет будет отдан качеству. Все сроки, которые мы для себя обозначали, — изначальные плановые сроки — никто не переносил», — рассказал Глеб Никитин.
Тем не менее, губернатор не видит ничего страшного в том, что некоторые работы могут быть не завершены к началу празднования юбилея.
«Конкретная дата юбилея не должна быть завершением всей движухи, всего процесса преобразования города. Это всего лишь некий повод для самомотивации, для того, чтобы все, в том числе подрядчики, были в тонусе, при этом процесс в любом случае должен продолжаться дальше», — прокомментировал Никитин.
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Фото: Instagram Глеба Никитина
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