Глеб Никитин дал свою оценку благоустройству города к 800-летию

В интервью редактору NN.RU Никитин сделал акцент на том, что главное не скорость, а качество выполнения работы. Именно это будет в приоритете. Губернатор отметил, что многие проекты планировалось проводить в течение всего года, но в процессе сроки сократились, но не в ущерб качеству.

«На качестве делается приоритет. Как всегда бывает — приходится балансировать между качеством и сроками. Естественно, приоритет будет отдан качеству. Все сроки, которые мы для себя обозначали, — изначальные плановые сроки — никто не переносил», — рассказал Глеб Никитин.

Тем не менее, губернатор не видит ничего страшного в том, что некоторые работы могут быть не завершены к началу празднования юбилея.

«Конкретная дата юбилея не должна быть завершением всей движухи, всего процесса преобразования города. Это всего лишь некий повод для самомотивации, для того, чтобы все, в том числе подрядчики, были в тонусе, при этом процесс в любом случае должен продолжаться дальше», — прокомментировал Никитин.

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Фото: Instagram Глеба Никитина