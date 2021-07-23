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Нижегородским активистам отказали в расширении границ Щелковского хутора

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области не увидело веских причин для расширения границ памятника природы. Об этом активист Сергей Гостев сообщил на своей странице в Facebook.

 

  • автор фото — Никита Духник

В июне этого года рядом с Щелковским хутором началась вырубка деревьев. Огромные территории отдали под строительство жилых комплексов. Обеспокоенные активисты начали собирать подписи за расширение охранной территории природного объекта. Когда дело получило общественный резонанс, в Минэкологии ответили, что нарушений нет, так как территория памятника природы не была затронута, а вырубленные участки не имели особой ценности.

В министерстве добавили, что для расширения особо охраняемой природной территории (ООПТ) нужно включить ее в состав другого участка или земли, которая соответствует критериям ООПТ. На это средств в бюджете не предусмотрено.

 

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