В Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску Алексею Балабанову

Мемориальная доска Алексею Балабанову открылась в Нижнем Новгороде 22 июля, ее установили на фасаде здания Лингвистического университета.

В 1981 году переводческий факультет закончил будущий культовый режиссер Балабанов.

Кроме того, на церемонии открытия продюсер фестиваля «Горький Fest» Оксана Михеева вручила Сергею Сельянову статуэтку в форме миниатюрной скульптуры писателя Максима Горького за вклад в развитие современного кинематографа.

С идеей увековечить память известного режиссера выступили преподаватели и студенты учебного заведения.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: «Царьград» — Светлана Шуга