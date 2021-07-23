В Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску Алексею Балабанову

Российскому режиссеру Алексею Балабанову, автору культовых фильмов — «Брат», «Груз-200», «Жмурки» — установили памятную доску на фасаде главного корпуса университета имени Добролюбова на улице Минина. В церемонии открытия приняли участие кинорежиссер Сергей Сельянов и актер Михаил Пореченков.
Мемориальная доска Алексею Балабанову открылась в Нижнем Новгороде 22 июля, ее установили на фасаде здания Лингвистического университета.
В 1981 году переводческий факультет закончил будущий культовый режиссер Балабанов.
Кроме того, на церемонии открытия продюсер фестиваля «Горький Fest» Оксана Михеева вручила Сергею Сельянову статуэтку в форме миниатюрной скульптуры писателя Максима Горького за вклад в развитие современного кинематографа.
С идеей увековечить память известного режиссера выступили преподаватели и студенты учебного заведения.
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Фото: «Царьград» — Светлана Шуга
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