У Нижегородского памятника катер «Герой» временно запрещена парковка

С 23 июля до вечера 26 июля в Нижнем Новгороде (у памятника катер «Герой») запретят движение и парковку автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Парковку закроют на четыре дня из-за проведения международного заплыва X-WATERS VOLGA.
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автор фото — Никита Духник
Причина запрета — проведение спортивного мероприятия. 25 июля в центре Нижнего Новгорода пройдут заплывы от проекта X-WATERS Volga 2021 на открытой воде. Представители 160 городов России и 10 стран мира проплывут по самой длинной реке Европы — Волге.
Ограничения введут с 00:01 23 июля до 21:00 26 июля. Парковаться нельзя будет на Нижневолжской набережной слева и справа от памятника катер «Герой» в районе Чкаловской лестницы.
Специалисты департамента рекомендуют водителям при планировании маршрута следовать указаниям дорожных знаков.
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