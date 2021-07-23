У Нижегородского памятника катер «Герой» временно запрещена парковка

Причина запрета — проведение спортивного мероприятия. 25 июля в центре Нижнего Новгорода пройдут заплывы от проекта X-WATERS Volga 2021 на открытой воде. Представители 160 городов России и 10 стран мира проплывут по самой длинной реке Европы — Волге.

Ограничения введут с 00:01 23 июля до 21:00 26 июля. Парковаться нельзя будет на Нижневолжской набережной слева и справа от памятника катер «Герой» в районе Чкаловской лестницы.

Специалисты департамента рекомендуют водителям при планировании маршрута следовать указаниям дорожных знаков.

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