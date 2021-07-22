Реновация коснется более 45 домов в заречной части Нижнего Новгорода

В Минстрое Нижегородской области уточнили, что речь идет о застроенных территориях по улице Чкалова, в границах улиц Самочкина-Энтузиастов и Менделеева-Правды в заречной части города.

В ходе анализа эксперты пришли к выводам, что в реновации нуждаются более 45 домов. На улице Чкалова 32% жилого фонда составляет аварийное жилье, 55% ветхих домов. На площадке в границах улиц Героя Самочкина и Энтузиастов процент аварийного жилья в два раза больше – 65%. В границах улиц Менделеева и Правды расположены 5 ветхих и 4 аварийных дома, при этом нет ни одного в удовлетворительном состоянии.

По мнению представителей ведомства, реновация позволит значительно улучшить жилищные условия и облик застроек, повысит качество городской среды, будет способствовать развитию инфраструктуры.

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Фото: pexels