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В Нижнем Новгороде похолодает до +12 градусов

В ночь на 23 июля в столице Приволжья будет облачно и ветрено. Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует похолодание до+12 градусов.

 

  • автор фото — Игорь Иванов

Днем, 22 июля, небо затянет облаками, а температура воздуха составит +21 градус. Ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 5,3 метров в секунду.

К вечеру похолодает до +15 градусов. На улице установится малооблачная погода без осадков. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки в +12. Атмосферное давление сегодня составит 744 миллиметров ртутного столба.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе в столицу Приволжья придет (долгожданное!) похолодание.

 

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