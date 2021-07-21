Жителям Нижнего Новгорода рассказали, какой вакциной привиться для поездки за границу

«Спутник V» считается признанным почти в 60 странах, включая Кипр и Турцию – самые популярные туристические направления. Тем не менее, большинство туроператоров предупреждают, что, прежде чем планировать отпуск, стоит заранее проверить, котируется ли там российский препарат.

В местном Минздраве нет однозначной позиции. Они считают, что нельзя рекомендовать конкретную прививку, так как все они равнозначны.

«Мы не можем подбирать вакцины для нижегородцев по принципу «какая подходит». Обращаться следует напрямую к специалистам в визовые центры. С нашей позиции все вакцины равны», — сообщает пресс-секретарь нижегородского Минздрава Алексей Никонов.

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Фото: pexels