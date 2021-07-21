Около 3% привитых жителей Нижегородской области болеют коронавирусом

Согласно данным министерства, общее число жителей области, прошедших первый этап вакцинации, составляет 649,8 тысяч. Однако на данный момент не ведется статистика привитых, которые попадают в больницу с COVID-19.

На сегодняшний день в Нижегородской области зафиксировано 527 новых случаев заражения. Общее количество зараженных составило 134,6 тысяч.

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Фото: pexels