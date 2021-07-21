Около 3% привитых жителей Нижегородской области болеют коронавирусом

Региональный минздрав сообщает, что 19,5 тысяч привитых от коронавируса в Нижегородской области все равно заразились опасной инфекцией.
Согласно данным министерства, общее число жителей области, прошедших первый этап вакцинации, составляет 649,8 тысяч. Однако на данный момент не ведется статистика привитых, которые попадают в больницу с COVID-19.
На сегодняшний день в Нижегородской области зафиксировано 527 новых случаев заражения. Общее количество зараженных составило 134,6 тысяч.
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Фото: pexels
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