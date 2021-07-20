Булыжную мостовую XVII–XIX веков на Варварской планируют сохранить

При благоустройстве улицы Варварской в центре Нижнего Новгорода была обнаружена старинная булыжная мостовая. Участок площадью 2 квадратных метра планируют сохранить. Об этом сообщили в МКУ «ГУММиД».
Ранее о находке рассказал нижегородский писатель и лауреат премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — Николай Свечин — на своей странице в Facebook.
В Главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей подтвердили, что при проведении благоустройства покрытия был найден фрагмент старой булыжной мостовой. Его площадь составляет примерно два квадратных метра.
«Ни для кого не секрет, что в XVII–XIX веках весь центр Нижнего Новгорода был замощен булыжником. В ближайшее время будет уложен выравнивающий слой и тем самым булыжная мостовая будет сохранена», — отмечают специалисты ГУММиД.
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Фото: www.instagram.com/only_elena/
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