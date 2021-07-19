Двухлетний ребенок скончался в ДТП с мотовездеходом в Нижегородской области

Авария произошла 18 июля рядом с деревней Кривая Шелокша в Кстовском районе. За рулем мотовездехода Nissamaran tundra 700 находился 30-ти летний мужчина без мотошлема. Как оказалось позже, у мужчины не было прав на управление транспортным средством. Маленький мальчик находился на руках у отца из-за отсутствия детского сидения. Ребенок также был без средств защиты.

Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП ребенок получил травму головы и был госпитализирован в областную детскую больницу. Врачи не смогли спасти мальчика, он скончался, не придя в сознание.

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