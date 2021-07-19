Сквер на площади Горького откроют к началу августа

Благоустройство пространства стартовало в начале марта. В сквере на площади Горького обновляют дорожное покрытие, восстанавливают архитектурно-художественную подсветку памятника, модернизируют освещение и устанавливают новые лавочки и урны. Закончить работы предполагалось 15 июля, но срок сдачи уже прошел и в городской администрации сообщили, что сдача объекта перенесена на 30 июля.

Срыв сроков связан с тем, что сквер — объект культурного наследия; подрядчику пришлось искать «нестандартные решения» из-за охранного статуса сквера. На заключительном этапе выяснилось, что часть ограждения не подлежит восстановлению, а бортовой камень непригоден для повторного использования.

На территории сквера ежедневно работают около 27 человек.

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Фото: Никита Духник