Михаил Пореченков, Марина Зудина, Агата Муцениеце и другие гости на церемонии открытия кинофестиваля «Горький fest»

Вчера в Нижнем Новгороде стартовал V юбилейный фестиваль нового российского кино «Горький fest». Церемонию открытия, которая состоялась в театре Драмы, сопровождала онлайновая красная ковровая дорожка. На ней отметились Михаил Пореченков, Оксана Михеева, Марина Зудина, Юлия Хлынина, Анна Невская, Владимир Любимцев, Павел Табаков, Агата Муцениеце и другие. Собрали образы гостей «Горький fest»: от традиционных платьев в пол до брючных костюмов.