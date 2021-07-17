18+
  • Город
  • Город

Михаил Пореченков, Марина Зудина, Агата Муцениеце и другие гости на церемонии открытия кинофестиваля «Горький fest»

Вчера в Нижнем Новгороде стартовал V юбилейный фестиваль нового российского кино «Горький fest». Церемонию открытия, которая состоялась в театре Драмы, сопровождала онлайновая красная ковровая дорожка. На ней отметились Михаил Пореченков, Оксана Михеева, Марина Зудина, Юлия Хлынина, Анна Невская, Владимир Любимцев, Павел Табаков, Агата Муцениеце и другие. Собрали образы гостей «Горький fest»: от традиционных платьев в пол до брючных костюмов.

 

  • Оксана Михеева

  • Михаил Пореченков

  • Агата Муцениеце

  • Марина Зудина

  • Анна Невская

  • Анна Бегунова

  • Светлана Камынина

  • Евгения Храповицкая

  • Ксения Суркова

  • Юлия Хлынина

  • Павел Табаков

  • Анна Горшкова

  • группа ARTEMIEV

  • Дарья Антонюк

  • Павел Ворожцов

  • Михаил Тройник

  • Глеб и Екатерина Никитины

  • Теона Дольникова

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Анна Темерина и Геннадий Авраменко

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты