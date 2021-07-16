Стало известно, что построят на месте Алексеевских рядов в Нижнем Новгороде

Городской магазин-библиотека появится на месте павильона «Алексеевский ряд», который снесли на площади Минина в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает архитектор и сотрудник архитектурного бюро «Гора» — Александр Шишкин.
После реконструкции павильон станет городским магазином-библиотекой современного формата обслуживания. Пространство разделят на два уровня:
- на первом будет кофейня и торговые точки
- на втором – антресоль с местами для читателей
«До появления Алексеевских рядов на площади располагался комплекс зданий Почтовой конторы 1787 года постройки. Павильон торгового центра был возведен здесь в 1990-х годах. В его облике прослеживалась некая забавная композиционная ценность, присущая нижегородской архитектурной школе того времени. Однако он морально устарел и требовал реконструкции», — добавил Александр Шишкин.
Кроме того, проект реконструкции уже получил положительное заключение регионального управления госохраны объектов культурного наследия.
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Фото: АБ «Гора»
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