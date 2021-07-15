МЧС: в Нижегородской области введен полный запрет на посещение лесов из-за высокой пожароопасности

Полный запрет на посещение лесов начал действовать в Нижегородской области в период аномально жаркой погоды. На землях лесного фонда введены 4 и 5 классы пожароопасности. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства.
В регионе зафиксировано 42 лесных возгорания с начала пожароопасного сезона большинство из которых — по вине человека и погодных условий.
«Обстановка с лесными пожарами в Нижегородской области сейчас находится на особом контроле. Задействованы все силы ведомства, включая современную систему мониторинга „Лесохранитель“. Также усилены авиационное и маршрутное патрулирование», — отмечает глава министерства Роман Воробьев.
В области введены 4 и 5 классы пожароопасности лесов и торфяников. Полностью 5-й класс действует на территории четырех районов:
- Арзамас
- Дзержинск
- Саров
- Сергач
В Министерстве добавили, при обнаружении возгораний необходимо оперативно позвонить по телефонам: 8 (800) 100-94-00 или 8 (831) 430-01-23.
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Фото: pexels
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