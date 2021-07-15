МЧС: в Нижегородской области введен полный запрет на посещение лесов из-за высокой пожароопасности

В регионе зафиксировано 42 лесных возгорания с начала пожароопасного сезона большинство из которых — по вине человека и погодных условий.

«Обстановка с лесными пожарами в Нижегородской области сейчас находится на особом контроле. Задействованы все силы ведомства, включая современную систему мониторинга „Лесохранитель“. Также усилены авиационное и маршрутное патрулирование», — отмечает глава министерства Роман Воробьев.

В области введены 4 и 5 классы пожароопасности лесов и торфяников. Полностью 5-й класс действует на территории четырех районов:

Арзамас

Дзержинск

Саров

Сергач

В Министерстве добавили, при обнаружении возгораний необходимо оперативно позвонить по телефонам: 8 (800) 100-94-00 или 8 (831) 430-01-23.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels