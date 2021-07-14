Строительство «Школы 800» в Нижнем Новгороде завершат к 1 сентября

Корпуса нижегородской «Школы 800» будут построены к сентябрю 2021 года. Уже сейчас строительство основного корпуса в Верхних Печерах завершено на 90%. Об этом сообщает директор образовательного центра Сергей Злобин.
Образовательный центр «Школа 800» состоит из трех корпусов:
- на бульваре Южном
- в микрорайоне Верхние Печеры
- в границах улиц Машинной и Победной
Сейчас заканчивается монтаж инженерных коммуникаций: проводят внутреннюю отделку помещений и ведут работы по благоустройству. Так, в Верхних Печерах строительство главного корпуса школы завершено на 90%, а в двух корпусах — в Автозаводском и Сормовском — на 80%.
Три корпуса рассчитаны на 4,5 тысячи учеников. Официальный прием заявлений будет объявлен после получения центром лицензии.
«Графиком строительства предусматривается завершение всех строительно-монтажных работ не позднее конца августа 2021 года», — отмечает генеральный директор ООО «Первая концессионная компания «Просвещение» Отто Сопроненко.
Прием в «Школу 800» пройдет через цифровую платформу, а педагогический состав уже сформирован на 90%, но учителей продолжают приглашать на открытые вакансии.
Образовательный центр планируется открыть к 1 сентября 2021 года.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Александр Воложанин
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.