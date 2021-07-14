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Строительство «Школы 800» в Нижнем Новгороде завершат к 1 сентября

Корпуса нижегородской «Школы 800» будут построены к сентябрю 2021 года. Уже сейчас строительство основного корпуса в Верхних Печерах завершено на 90%. Об этом сообщает директор образовательного центра Сергей Злобин.

 

Образовательный центр «Школа 800» состоит из трех корпусов:

  • на бульваре Южном
  • в микрорайоне Верхние Печеры
  • в границах улиц Машинной и Победной

Сейчас заканчивается монтаж инженерных коммуникаций: проводят внутреннюю отделку помещений и ведут работы по благоустройству. Так, в Верхних Печерах строительство главного корпуса школы завершено на 90%, а в двух корпусах — в Автозаводском и Сормовском — на 80%.

Три корпуса рассчитаны на 4,5 тысячи учеников. Официальный прием заявлений будет объявлен после получения центром лицензии.

«Графиком строительства предусматривается завершение всех строительно-монтажных работ не позднее конца августа 2021 года», — отмечает генеральный директор ООО «Первая концессионная компания «Просвещение» Отто Сопроненко.

Прием в «Школу 800» пройдет через цифровую платформу, а педагогический состав уже сформирован на 90%, но учителей продолжают приглашать на открытые вакансии.

Образовательный центр планируется открыть к 1 сентября 2021 года.

 

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Фото: Александр Воложанин

 

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