В Нижнем Новгороде состоялось открытие киношколы ГОРЬКИЙ film

Слушателями киношколы стали девять финалистов, прошедшие конкурсный отбор: Анастасия Глухих, Владимир Закваскин, Елена Еремеева, Дмитрий Кустов, Александр Макаров, Анастасия Малахова, Иван Тарасов, Марина Шабаркина, Анастасия Шаронова. Кроме них обучаться в школе кино Нижнего Новгорода будут студенты Мининского университета, кафедры «Продюсерства и музыкального образования».



Экспертами киношколы стали режиссер, сценарист и монтажер Ирина Волкова, художник-постановщик и куратор курса «Художественная постановка» Аддис Гаджиев, актриса, режиссер и куратор курса «Киноактер» Анна Гусарова, режиссер, сценарист и актриса Оксана Карас; преподаватель кафедры продюсерства и музыкального образования в НГПУ им. К.Минина Елена Кирдянова, сценарист и куратор курса «Сценарное мастерство» Всеволод Коршунов, режиссер и сценарист Александр Котт, продюсер Николай Ларионов, продюсер Катерина Михайлова, режиссер, сценарист и генеральный продюсер фестиваля Горький fest Оксана Михеева.

Работа киношколы продлится с 9 по 14 июля 2021 года. C 10 по 13 июля на базе киношколы пройдут открытые мастер-классы для всех желающих.