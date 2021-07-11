Захар Прилепин возглавил список партии «Справедливая Россия – За правду»

Захар Прилепин - писатель, публицист и общественный деятель. Известен активным участием в социальных и политических проектах городского и федерального значения.

Кроме Прилепина от партии «Справедливая Россия – За правду» выдвинуты кандидаты по 25-ти округам и территориальным группам. Среди них старший мастер литейного цеха завода «Сокол» Андрей Полеводин, поэтесса и публицист Марина Кулакова, руководитель отдела этнологии МОО СГНИ «Историческое сознание» Алексей Малышев, член Общественного совета при ОМВД Александр Зотин и адвокат Олег Паняев.