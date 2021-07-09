В Нижнем Новгороде пройдет авиашоу за 7 млн рублей

Мероприятие Кубка России по авиационным видам спорта пройдет 12-15 августа. Нижегородцы смогут наблюдать за полетами на волжской набережной.
ГАУ НО "Дирекция проведению спортивных и зрелищных мероприятий" уже опубликовало заявку на аукцион, чтобы найти подрядчика, который организует это мероприятие. Начальная цена аукциона составляет 6,94 млн рублей.
Нижегородцы увидят фигуры высшего пилотажа в исполнении реактивных самолетов L-29 и L-39, а также поршневых самолетов Су-26, Су-29, Як-55, Сп-55 и ЭКСТРА-330.
Мероприятие будет проходить в честь юбилея нашего города.
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