В Нижнем Новгороде пройдет авиашоу за 7 млн рублей

ГАУ НО "Дирекция проведению спортивных и зрелищных мероприятий" уже опубликовало заявку на аукцион, чтобы найти подрядчика, который организует это мероприятие. Начальная цена аукциона составляет 6,94 млн рублей.



Нижегородцы увидят фигуры высшего пилотажа в исполнении реактивных самолетов L-29 и L-39, а также поршневых самолетов Су-26, Су-29, Як-55, Сп-55 и ЭКСТРА-330.



Мероприятие будет проходить в честь юбилея нашего города.