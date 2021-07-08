Видео дня: Живые деревья заливают бетоном

Администрация Нижнего Новгорода начала проверку подрядчика, занимающегося обустройством территории.

Жители дома на набережной заметили как рабочие сливают строительный бетон под корни деревьев и заваливают землей для маскировки.



После сообщений граждан, на проверку действий рабочих отправились представители МКУ "Горкомэкологии"

На данный момент на территории проводят промывку земли вокруг растений и уборку остатков бетона.