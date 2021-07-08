Видео дня: Живые деревья заливают бетоном

На набережной Федоровского корни многолетних растений заливают строительной смесью
Администрация Нижнего Новгорода начала проверку подрядчика, занимающегося обустройством территории.
Жители дома на набережной заметили как рабочие сливают строительный бетон под корни деревьев и заваливают землей для маскировки.
После сообщений граждан, на проверку действий рабочих отправились представители МКУ "Горкомэкологии"
На данный момент на территории проводят промывку земли вокруг растений и уборку остатков бетона.
Фото: Алексей Шевченко
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