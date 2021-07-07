Иван Ургант и Владимир Познер проведут творческую встречу у «Салюта»

Известные ведущие посетят Нижний Новгород в ходе съемок документального проекта «В поисках русского характера».
Иван Ургант и Владимир Познер отправятся в круиз на теплоходе по Волге. Съемочная группа посетит восемь городов волжского берега, в поисках многогранного и противоречивого русского характера и характерных черт старейших городов России.
В рамках проекта, его авторы проведут серию творческих встреч с жителями каждого города: людьми разных возрастов, профессий и социального положения. Именно эти вечера станут основой документального фильма. В Нижнем творческая встреча с Иваном Ургантом и Владимиром Познером состоится 16 июля в 18:00 на площадке сквера им.Свердлова - обновленном пространстве возле бургерной “Салют”.
Вход на мероприятие осуществляется по предварительной регистрации на сайте.
Для посещения необходимо предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 не старше трех дней, справку о положительном тесте на антитела не старше 60 дней или QR-код о прохождении вакцинации от COVID-19 с портала госуслуг.
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