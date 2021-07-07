В Нижнем Новгороде обнаружен сарай майнинговых ферм

Шесть майнинговых ферм было обнаружено в ходе рейда сотрудников полиции совместно с энергетиками филиала «Нижновэнерго».



Злоумышленники самовольно оборудовали постройку и разместили необходимую технику. Незаконно подключившись к линиям электропередач компании «Нижновэнерго», мошенники потребили около 218 тыс. кВтч электроэнергии.



На данный момент ведутся поиски владельца постройки. Местные жители рассказали о двух мужчинах, которые занимались оборудованием сарая. Однако подозреваемые еще не найдены. За противоправные действия нарушителям грозит штраф от 30 до 300 тысяч рублей.



По данным пресс-службы филиала «Нижновэнерго» ущерб компании составил 1,8 млн рублей.