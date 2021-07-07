В Нижнем Новгороде обнаружен сарай майнинговых ферм

Убытки энергетической компании «Нижновэнерго» от действий мошенников составили около двух миллионов рублей
Шесть майнинговых ферм было обнаружено в ходе рейда сотрудников полиции совместно с энергетиками филиала «Нижновэнерго».
Злоумышленники самовольно оборудовали постройку и разместили необходимую технику. Незаконно подключившись к линиям электропередач компании «Нижновэнерго», мошенники потребили около 218 тыс. кВтч электроэнергии.
На данный момент ведутся поиски владельца постройки. Местные жители рассказали о двух мужчинах, которые занимались оборудованием сарая. Однако подозреваемые еще не найдены. За противоправные действия нарушителям грозит штраф от 30 до 300 тысяч рублей.
По данным пресс-службы филиала «Нижновэнерго» ущерб компании составил 1,8 млн рублей.
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