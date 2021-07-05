Нижегородский художник продает на Авито одеколоны «Глеб» и «Столица закатов»

Художник Алексей Старков предлагает несколько вариантов изысканных ароматов города
Всего в коллекции три аромата: «Глеб», «Купеческий» и «Столица Закатов». Авторская линейка одеколонов создана как альтернативу сувенирной продукции, предлагаемой в преддверии юбилея города нижегородцам и гостям города.
Каждый аромат имеет свое предназначение. По словам художника, одеколон под названием «Глеб» - выбор уверенных в себе покорителей города, «Столица закатов» предназначен для романтиков, не боящихся мечтать.
Алексей Старков: «Рожденный в слиянии двух могучих потоков. Статный и гордый. Предпочитающий быть, а не казаться. Нижний Новгород! Но даже самому изысканному наряду требуется хотя бы капелька духов»
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