Названы десять небезопасных пляжей для купания в Нижнем Новгороде

Еще в июне нижегородцы начали выкладывать в социальные сети фотографии опухших укусов на своей коже, жаловались на дерматит и зуд. Высыпания появились после купания на озере Земснаряд в Автозаводском районе. Оказалось, что виной этому послужили церкарии – личинки червей-паразитов, укусы которых вызывают аллергическую реакцию. Купание в озере Земснаряд официально запрещено по результатам проверки.

Требованиям санитарных правил не соответствуют еще десять водоемов. Купаться не рекомендуется на Третьем озере Щелоковского хутора в Советском районе на улице Героя Смирнова в Автозаводском, в озерах в парке 777-летия Нижнего Новгорода, двух пляжах на озере Светлоярском, озерах Пестичное и Лунское в Сормове, а также на озерах Мещерское, Больничное и Сортировочное в Канавине.

По словам специалистов, загрязнение в этих акваториях не является экстремальным, но от купания в них стоит воздержаться.