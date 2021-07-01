Видео дня: Эвакуация туристов из Городца

Проливной дождь закончился потопом в Городце
Сильнейший ливень размыл дороги. Автомобили пытались выбраться из зоны подтопления, но тщетно – путь вверх по холму был заблокирован непогодой. Безостановочный дождь стал причиной вынужденной погрузки группы туристов на теплоход, что было больше похоже на экстренную эвакуацию.
К счастью, экипаж судна сработал слаженно и спасение группы обошлось без происшествий.
Смотрите эксклюзивное видео эвакуации туристов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.