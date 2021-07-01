Видео дня: Эвакуация туристов из Городца

Сильнейший ливень размыл дороги. Автомобили пытались выбраться из зоны подтопления, но тщетно – путь вверх по холму был заблокирован непогодой. Безостановочный дождь стал причиной вынужденной погрузки группы туристов на теплоход, что было больше похоже на экстренную эвакуацию.



К счастью, экипаж судна сработал слаженно и спасение группы обошлось без происшествий.



Смотрите эксклюзивное видео эвакуации туристов