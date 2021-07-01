Здание нижегородского Речного вокзала станет выставочной площадкой

В центральном фойе на первом этаже здания будет действовать постоянная экспозиция, рассказывающая об истории и развитии водного транспорта и становлении пароходства на Волге. Также в пространстве разместят модели разных судов, входящих в состав "Судоходной компании "Волжское пароходство": здесь будут как исторические, так и актуальные модели речного транспорта.Одним из экспонатов новой выставочной площадки станет мемориал в честь волжских речников, погибших во время Великой Отечественной войны.



Последний раз реконструкция здания проходила в 2002-2003 году. Его особенность - необычная форма, напоминающая речное судно