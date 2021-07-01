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Здание нижегородского Речного вокзала станет выставочной площадкой

Открытие нового пространства площадью около 300 кв. м "Река-Река" состоится 5 июля

В центральном фойе на первом этаже здания будет действовать постоянная экспозиция, рассказывающая об истории и развитии водного транспорта и становлении пароходства на Волге. Также в пространстве разместят модели разных судов, входящих в состав "Судоходной компании "Волжское пароходство": здесь будут как исторические, так и актуальные модели речного транспорта.Одним из экспонатов новой выставочной площадки станет мемориал в честь волжских речников, погибших во время Великой Отечественной войны.

Последний раз реконструкция здания проходила в 2002-2003 году. Его особенность - необычная форма, напоминающая речное судно

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Фото: Никита Духник

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